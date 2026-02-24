Samsun’da feci kaza! Tırın dorsesindeki betona çarptı: Takılı kalan minibüs metrelerce sürüklendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Terme ilçesi Samsun-Ordu kara yolunun 61'inci kilometresi Gündoğdu mevkiinde meydana gelen kazada 43 yaşındaki İbrahim Yar idaresindeki kamyonet, önünde seyir halinde olan Sedat Terzibaşı yönetimindeki çekici ve beton köprü ayağı yüklü tırın dorsesindeki köprü ayağına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprü ayağına takılan kamyonet, çekici ile birlikte bir süre sürüklendikten sonra durabildi.
Kazada kamyonet sürücüsü İbrahim Yar olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Murat Koç (40) ise yaralanarak ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.