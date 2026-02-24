Menü Kapat
Samsun’da feci kaza! Tırın dorsesindeki betona çarptı: Takılı kalan minibüs metrelerce sürüklendi

Samsun'un Terme ilçesinde bir kamyonet, beton köprü ayağı yüklü tıra arkadan çarptı. Kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 16:54

Terme ilçesi - kara yolunun 61'inci kilometresi Gündoğdu mevkiinde meydana gelen kazada 43 yaşındaki İbrahim Yar idaresindeki kamyonet, önünde seyir halinde olan Sedat Terzibaşı yönetimindeki çekici ve beton köprü ayağı yüklü tırın dorsesindeki köprü ayağına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprü ayağına takılan kamyonet, çekici ile birlikte bir süre sürüklendikten sonra durabildi.

Samsun-Ordu kara yolunun Terme ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyonet, tırın dorsesindeki köprü ayağına çarparak sürücüsünün ölümüne, bir yolcunun ise yaralanmasına neden oldu.
Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 61'inci kilometresindeki Gündoğdu mevkiinde meydana geldi.
43 yaşındaki İbrahim Yar idaresindeki kamyonet, önünde seyreden Sedat Terzibaşı yönetimindeki çekici ve beton köprü ayağı yüklü tırın dorsesindeki köprü ayağına arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle köprü ayağına takılan kamyonet, çekici ile birlikte bir süre sürüklendi.
Kamyonet sürücüsü İbrahim Yar olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta yolcu olarak bulunan Murat Koç (40) yaralanarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada kamyonet sürücüsü İbrahim Yar olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Murat Koç (40) ise yaralanarak ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

