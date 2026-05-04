Samsun'da mide bulandıran olay: Ses sayıtları delil oldu, tacizci kayınpeder tutuklandı

Samsun’un Canik ilçesinde eşi 1 yıldır cezaevinde bulunan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki M.K., 56 yaşındaki kayınpederi A.K.'nin kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.
M.K., kayınpederi ile olan konuşmasının ses kayıtlarını mahkemede delil olarak sunarken, şikayet üzerine 3 çocuk babası A.K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.