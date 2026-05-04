Samsun'da mide bulandıran olay: Ses sayıtları delil oldu, tacizci kayınpeder tutuklandı

Samsun’un Canik ilçesinde eşi 1 yıldır cezaevinde bulunan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki M.K., 56 yaşındaki kayınpederi A.K.'nin kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

SES KAYITLARINI DELİL OLARAK SUNDU

M.K., kayınpederi ile olan konuşmasının ses kayıtlarını mahkemede delil olarak sunarken, şikayet üzerine 3 çocuk babası A.K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.