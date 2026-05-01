Mide bulandıran olay! Tacizci bakkal, kız öğrencilere dehşeti yaşattı: İlk önce serbest bırakıldı, sonra tutuklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşanan olayda, bir öğrencinin okulundaki rehber öğretmenine anlattığı mide bulandırıcı durum gün yüzüne çıktı. Edinilen bilgilere göre, okul çıkışı alışveriş yapmak için bakkala giren bir kız öğrenci, işletmeci G.T. (57) tarafından deponun bulunduğu bölümde sıkıştırılarak tacize uğradı.
Şüphelinin kendisine sarılıp öpmesinin ardından bakkaldan kaçan mağdur çocuk, yaşadıklarını rehber öğretmenine aktardı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte aynı okulda okuyan yaklaşık 14 yaşlarındaki iki kız öğrenci daha, G.T.’nin daha önce kendilerini belinden tuttuğunu ve omuzlarına kol atmaya çalıştığını belirterek şikayetçi oldu.
Öğrenciler ve ailelerinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri hızla harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntüleri, mağdur çocukların ifadelerini doğruladı.
Görüntülerde, kız öğrencinin bakkalın depo kısmına girdiği, bu sırada G.T.’nin de içeride bulunduğu, depodan çıkan çocuğun yüzünü eliyle silerek uzaklaşmaya çalıştığı ve kısa süre sonra bakkaldan ayrıldığı tespit edildi.
Ardından G.T.’nin depodan çıktığı anlar da kameralara yansıdı. Tanık ifadelerinde ise şüphelinin genellikle kız çocuklarına rahatsız edici bakışlar attığı, uygunsuz şekilde davrandığı ve temas kurmaya çalıştığı yönünde beyanlar yer aldı.