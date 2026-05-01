Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Mide bulandıran olay! Tacizci bakkal, kız öğrencilere dehşeti yaşattı: İlk önce serbest bırakıldı, sonra tutuklandı

Denizli'de okul çıkışında alışverişe gelen kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen bakkal işletmecisi gözaltına alındı. Başka öğrencilerinde aynı istismara maruz kaldığı ortaya çıkan olayda, çıkarıldığı mahkemece ilk etapta serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 12:16

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşanan olayda, bir öğrencinin okulundaki rehber öğretmenine anlattığı mide bulandırıcı durum gün yüzüne çıktı. Edinilen bilgilere göre, okul çıkışı alışveriş yapmak için bakkala giren bir kız öğrenci, işletmeci G.T. (57) tarafından deponun bulunduğu bölümde sıkıştırılarak tacize uğradı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir bakkal işletmecisi, okul çıkışı dükkanına giren bir kız öğrenciyi depo kısmında taciz ettiği iddiasıyla gündeme geldi.
Olay, bir kız öğrencinin yaşadıklarını rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı.
Olayın ardından aynı okuldan iki kız öğrenci daha, işletmeci G.T. (57) hakkında daha önce kendilerini belinden tuttuğunu ve omuzlarına kol atmaya çalıştığını belirterek şikayetçi oldu.
Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin mağdurların ifadelerini doğruladığını tespit etti.
Tanık ifadeleri, şüphelinin genellikle kız çocuklarına rahatsız edici bakışlar attığı, uygunsuz davrandığı ve temas kurmaya çalıştığı yönünde beyanlar içeriyor.
Şüphelinin kendisine sarılıp öpmesinin ardından bakkaldan kaçan mağdur çocuk, yaşadıklarını rehber öğretmenine aktardı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte aynı okulda okuyan yaklaşık 14 yaşlarındaki iki kız öğrenci daha, G.T.’nin daha önce kendilerini belinden tuttuğunu ve omuzlarına kol atmaya çalıştığını belirterek şikayetçi oldu.

JANDARMA HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Öğrenciler ve ailelerinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri hızla harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntüleri, mağdur çocukların ifadelerini doğruladı.

Görüntülerde, kız öğrencinin bakkalın depo kısmına girdiği, bu sırada G.T.’nin de içeride bulunduğu, depodan çıkan çocuğun yüzünü eliyle silerek uzaklaşmaya çalıştığı ve kısa süre sonra bakkaldan ayrıldığı tespit edildi.

KAMERALAR YAKALADI

Ardından G.T.’nin depodan çıktığı anlar da kameralara yansıdı. Tanık ifadelerinde ise şüphelinin genellikle kız çocuklarına rahatsız edici bakışlar attığı, uygunsuz şekilde davrandığı ve temas kurmaya çalıştığı yönünde beyanlar yer aldı.

