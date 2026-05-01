13 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 9 milyar TL'lik işlem hacmi: Çok sayıda gözaltı var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin bir şirket aracılığıyla yasa dışı bahis sitesi altyapısı temin ettiği belirlendi.
Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda, 26 yasa dışı bahis ve kumar sitesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru ele geçirildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yaklaşık 6 ay süren çalışmalar neticesinde; 7258 sayılı kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Niğde merkezli olmak üzere Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak ve Van’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait 2 bin 623 banka ve kripto varlık hesabı ile 4 şirket ve bu şirketlere bağlı hisseler, 1 benzin istasyonu, 4 iş yeri, 5 arsa ve 15 araçtan oluşan yaklaşık 1 milyar 240 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.