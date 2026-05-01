13 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 9 milyar TL'lik işlem hacmi: Çok sayıda gözaltı var

Niğde merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonda düzenlendi. Yaklaşık 9 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen suç ağına büyük bir darbe indirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin bir şirket aracılığıyla sitesi altyapısı temin ettiği belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Niğde merkezli 13 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 milyar 240 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu.
Şüphelilerin bir şirket aracılığıyla yasa dışı bahis sitesi altyapısı temin ettiği belirlendi.
Teknik ve fiziki takip sonucunda 26 yasa dışı bahis ve kumar sitesiyle bağlantılı dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yaklaşık 6 ay süren çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonlar, 7258 sayılı kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yapıldı.
El konulan mal varlıkları arasında 2 bin 623 banka ve kripto varlık hesabı, 4 şirket, 1 benzin istasyonu, 4 iş yeri, 5 arsa ve 15 araç bulunuyor.
Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda, 26 yasa dışı bahis ve kumar sitesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yaklaşık 6 ay süren çalışmalar neticesinde; 7258 sayılı kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik geniş çaplı bir düzenlendi.

13 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Niğde merkezli olmak üzere Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak ve Van’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

1 MİLYAR 240 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait 2 bin 623 banka ve kripto varlık hesabı ile 4 şirket ve bu şirketlere bağlı hisseler, 1 benzin istasyonu, 4 iş yeri, 5 arsa ve 15 araçtan oluşan yaklaşık 1 milyar 240 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kriz dev şirkete yaradı: Yüzde 49 kâr patlaması
Alarm uyarısı: ABD’nin borcu ekonomiyi geçti
Hırsızlık yaparken yakalandı, 'Araç benim' diyerek direndi
