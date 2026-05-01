Nakit akışında sıkıntı yaşayan şirketler, borçlarını yeniden yapılandırmak ve faaliyetlerini sürdürebilmek için mahkemelerin kapısını çalarken, başvuru sayısındaki yükseliş dikkat çekiyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yüzlerce çalışanı var! 27 yıllık şirket konkordato talep etti Gaziantep'te faaliyet gösteren 27 yıllık Flament Sentetik ve Flament Tekstil Sanayi şirketleri, nakit akışı sıkıntısı nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler hakkında geçici mühlet kararı verdi. Şirketlere mali yapılarını toparlamaları için konkordato komiserlerinin denetiminde faaliyet gösterecekleri 3 aylık bir süre tanındı. Yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana yayılan üç ayrı fabrikada faaliyet gösteren ve 500'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan şirketlerin sermaye büyüklüğü 1 milyar 250 milyon lira olarak belirtildi. Mahkeme, alacaklılara konkordato şartlarının oluşmadığını düşündükleri takdirde talebin reddini isteme hakkı tanıdı. Sürecin yürütülmesi ve başarı şansının değerlendirilmesi için üç kişilik komiser heyeti görevlendirildi.

NTV'de yer alan habere göre; Gaziantep’te faaliyet gösteren ve yaklaşık 27 yıllık geçmişe sahip Flament Sentetik ile Flament Tekstil Sanayi ve şirket ortakları Murat Özkeçeci ile Mesut Özkeçeci’nin konkordato talebi yargıya taşındı. Dosyayı değerlendiren Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler hakkında geçici mühlet kararı verdi.

SERMAYA BÜYÜKLÜĞÜ 1 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR

Mahkeme kararıyla birlikte şirketlere 3 ay süre tanındı. Firmalar, mali yapılarını toparlayabilmek için konkordato komiserlerinin denetiminde faaliyetlerini sürdürecek. Üretim tarafında önemli bir kapasiteye sahip olan şirketlerin, toplamda 60 bin metrekare kapalı alana yayılan üç ayrı fabrikada faaliyet gösterdiği ve 500’ün üzerinde kişiye istihdam sağladığı biliniyor. Öte yandan şirketlerin sermaye büyüklüğünün 1 milyar 250 milyon lira seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

MAHKEMEDEN ALACAKLIKLARA ÇAĞRI

Mahkeme kararında alacaklılara da açık bir çağrı yapıldı. Alacaklılar, konkordato şartlarının oluşmadığını düşündükleri takdirde, gerekçelerini ve delillerini sunarak mahkemeden talebin reddini isteyebilecek.

KOMİSER HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Sürecin sağlıklı yürütülmesi ve konkordatonun başarı şansının değerlendirilmesi amacıyla üç kişilik komiser heyeti görevlendirildi. Şirketlerin ve ortakların yapacağı ödemeler de komiser onayına bağlandı. Mali disiplinin sağlanması ve alacaklıların haklarının korunması açısından bu adamın kritik olduğu değerlendiriliyor.