Yüzlerce çalışanı var! 27 yıllık şirket konkordato talep etti

Nakit akışında sıkıntı yaşayan şirketler, borçlarını yeniden yapılandırmak ve faaliyetlerini sürdürebilmek için mahkemelerin kapısını çalarken, başvuru sayısındaki yükseliş dikkat çekiyor.
NTV'de yer alan habere göre; Gaziantep’te faaliyet gösteren ve yaklaşık 27 yıllık geçmişe sahip Flament Sentetik ile Flament Tekstil Sanayi ve şirket ortakları Murat Özkeçeci ile Mesut Özkeçeci’nin konkordato talebi yargıya taşındı. Dosyayı değerlendiren Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler hakkında geçici mühlet kararı verdi.
Mahkeme kararıyla birlikte şirketlere 3 ay süre tanındı. Firmalar, mali yapılarını toparlayabilmek için konkordato komiserlerinin denetiminde faaliyetlerini sürdürecek. Üretim tarafında önemli bir kapasiteye sahip olan şirketlerin, toplamda 60 bin metrekare kapalı alana yayılan üç ayrı fabrikada faaliyet gösterdiği ve 500’ün üzerinde kişiye istihdam sağladığı biliniyor. Öte yandan şirketlerin sermaye büyüklüğünün 1 milyar 250 milyon lira seviyesinde olduğu ifade ediliyor.
Mahkeme kararında alacaklılara da açık bir çağrı yapıldı. Alacaklılar, konkordato şartlarının oluşmadığını düşündükleri takdirde, gerekçelerini ve delillerini sunarak mahkemeden talebin reddini isteyebilecek.
Sürecin sağlıklı yürütülmesi ve konkordatonun başarı şansının değerlendirilmesi amacıyla üç kişilik komiser heyeti görevlendirildi. Şirketlerin ve ortakların yapacağı ödemeler de komiser onayına bağlandı. Mali disiplinin sağlanması ve alacaklıların haklarının korunması açısından bu adamın kritik olduğu değerlendiriliyor.