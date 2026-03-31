3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Samsun'da öğrencileri taşıyan midibüs devrild!: Bir öğrencinin kolu koptu: 15 kişi yaralı

İstanbul'da robot yarışmasından dönen Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan midibüs Samsun'da şarampole devrildi. Feci kazada 9'ü öğrenci, 4'ü öğretmen 15 kişi yaralandı. Yaralı öğrencilerden birinin kolunun koptuğu öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 08:06
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 08:06

Kaza, saat 06.45 sıralarında Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun Ünye ilçesindeki Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan ve İstanbul’da katıldıkları robot yarışmasından döndükleri öğrenilen 52 AEE 917 plakalı Ünye Belediyesine ait midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

HABERİN ÖZETİ

Samsun'un İlkadım ilçesi çevre yolunda öğrencileri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.45 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda meydana geldi.
Ünye Fen Lisesi öğrencilerinin robot yarışmasından döndüğü öğrenilen midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada 9 öğrenci, 4 öğretmen ve 2 şoför olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.
Yaralı öğrencilerden birinin kolu koptu ve Samsun Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
15 KİŞİ YARALI

Kazada araçta bulunan 9’u öğrenci, 4’ü öğretmen 2’si şoför olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİNİN KOLU KOPTU

Yaralanan öğrencilerden birinin kolunun koptuğu ve Samsun Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

