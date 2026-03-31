Erzincan'da 33 yolcuyu taşıyan otobüs bariyerlere girdi

Erzincan'da 33 yolcusu bulunan otobüs, bariyerlere çarptıktan sonra yol dışına çıktı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 06:44
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 06:49

Erzincan-Sivas kara yolunda gece saatlerinde yolcu otobüsünün kaza yaptığı olayda korku dolu anlar yaşandı.

Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde bariyerlere çarparak yol dışına çıkan yolcu otobüsünde hasar oluştu.
46 ALH 196 plakalı otobüs, 33 yolcu taşıyordu.
Kaza, Balıkçılar mevkisinde meydana geldi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmadı.
Yolcular, farklı bir otobüsle kent merkezine götürüldü.
OTOBÜS BARİYERLERE ÇARPIP YOLDAN ÇIKTI

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 ALH 196 plakalı otobüs, Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde bariyerlere çarptı. 33 yolcu taşıyan otobüs, daha sonra yol dışına çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZADA YARALANAN YOK

Kazada yaralanan olmazken yol kenarında bekleyen 33 yolcu, farklı firmaya ait otobüsle kent merkezine götürüldü.

Kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, geçişlere kontrollü şekilde izin verdi.

