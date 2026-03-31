Erzincan'da 33 yolcuyu taşıyan otobüs bariyerlere girdi

Erzincan-Sivas kara yolunda gece saatlerinde yolcu otobüsünün kaza yaptığı olayda korku dolu anlar yaşandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 ALH 196 plakalı otobüs, Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde bariyerlere çarptı. 33 yolcu taşıyan otobüs, daha sonra yol dışına çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken yol kenarında bekleyen 33 yolcu, farklı firmaya ait otobüsle kent merkezine götürüldü.
Kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, geçişlere kontrollü şekilde izin verdi.