Üsküdar'da kırmızı ışıkta karşıya geçen kişiye İETT otobüsü çarptı

Üsküdar'da kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçerken İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Üsküdar Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde saat 20.20 sıralarında cadde üzerinde yayalara kırmızı ışık yanarken bir yaya karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. O sırada seyir halinde olan İETT otobüsü, kayganlaşan yolun da etkisiyle duramayarak yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüsün camı patlarken, yaya ise savruldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaya, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise otobüs şoförünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.