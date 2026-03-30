Üsküdar'da kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçerken İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ Üsküdar'da kırmızı ışıkta karşıya geçen kişiye İETT otobüsü çarptı Üsküdar'da kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan yayaya İETT otobüsü çarparak yaralanmasına neden oldu. Kaza, Üsküdar Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde saat 20.20 sıralarında meydana geldi. Yaya, yayalar için kırmızı ışık yanarken karşıya geçmeye çalıştı. İETT otobüsü, kayganlaşan yolun da etkisiyle duramayarak yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün camı patladı ve yaya savruldu. Yaralı yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

İETT OTOBÜSÜ KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN YAYAYA ÇARPTI

Üsküdar Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde saat 20.20 sıralarında cadde üzerinde yayalara kırmızı ışık yanarken bir yaya karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. O sırada seyir halinde olan İETT otobüsü, kayganlaşan yolun da etkisiyle duramayarak yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün camı patlarken, yaya ise savruldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaya, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise otobüs şoförünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.