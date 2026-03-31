Kayseri'de otomobiller çarpıştı, bahçe duvarı yıkıldı: 1'i ağır 5 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu oluşan trafik kazasında can pazarı yaşandı.
Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Gediz Caddesi ile Güneş Sokak'ın kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 SZ 903 plakalı otomobile ile 38 ALT 277 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 38 SZ 903 plakalı otomobil bir binanın bahçe duvarına çarparak yıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri 38 SZ plakalı otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücüyü otomobilden çıkardı. Sağlık ekipleri ise kazada ağır yaralanan sürücüyü ve diğer otomobilde bulunan 4 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.