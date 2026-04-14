SON DAKİKA!
Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırıya tanık olan vatandaş dehşet anları anlattı: "İçerde direkt önüne gelene sıktı"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan 13 kişi yaralanırken saldırganın daha sonrasında intihar ettiği öne sürüldü. Korkunç olaya tanık olan bir görgü tanığı yaşananları anlattı.

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 11:49

'nın ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde korkunç bir olay yaşandı. 18-20 yaşlarında olduğu öne sürülen bir kişi, elindeki uzun namlulu silahla okul bahçesi girip etrafa rastgele ateş açtı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uzun namlulu silahla bir saldırı düzenlendi.
18-20 yaşlarında olduğu öne sürülen bir kişi, okul bahçesine girerek etrafa rastgele ateş açtı.
Olayda 16 öğrenci yaralandı.
Saldırganın daha sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.
Olay yerine sağlık, polis ve jandarma özel harekat ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçleri tarafından okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümü tahliye edildi.
Yaralı öğrenciler hastanelere sevk edildi.
16 ÖĞRENCİ YARALANDI

Olayda 16 öğrenci yaralanırken saldırganın daha sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma özel harekat ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi. Yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

"ÖNÜNE GELENE SIKTI"

Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.

