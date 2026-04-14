Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırıya tanık olan vatandaş dehşet anları anlattı: "İçerde direkt önüne gelene sıktı"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde korkunç bir olay yaşandı. 18-20 yaşlarında olduğu öne sürülen bir kişi, elindeki uzun namlulu silahla okul bahçesi girip etrafa rastgele ateş açtı.
Olayda 16 öğrenci yaralanırken saldırganın daha sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma özel harekat ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi. Yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.
Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.