Şantiye bekçisi kulübesinde ölü bulundu

Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi’ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yanında yapımı devam eden inşaat şantiyesinde çalışan işçiler bir süredir kendisinden haber alamadıkları bekçi Sebahattin Efe’nin (65) bulunduğu kulübeye gitti.
Efe’yi hareketsiz halde bulan işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Efe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Efe’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.