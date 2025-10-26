Mezar toprağından çıkana bakın! Görür görmez o hareketi yaptı: Tek şüphe var

Kategoriler
Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy mezarlığında bulunan kefenlenmiş oyuncak bebek, görenleri hayrete düşürdü.
Büyülerde kullanıldığı tahmin edilen malzemeleri mezarlıkta bulmasıyla tanınan mezar ustası Barış Karabulut, mezar toprağında bulduğu oyuncak bebeğin de büyüde kullanıldığını düşündüğünü söyledi.
Daha önce kazdığı mezarlarda kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını hatırlatan Karabulut, bulduğu kefene sarılmış oyuncak bebeğin üzerindeki ipleri kesip, bez parçalarını sökerek yaktı.