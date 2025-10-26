Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Mezar toprağından çıkana bakın! Görür görmez o hareketi yaptı: Tek şüphe var

Diyarbakır'da mezarlıklarda bulduğu ilginç şeylerle tanınan mezar taşı ustası, bu kez mezar toprağında kefenlenmiş bir oyuncak bebek buldu. Oyuncağın büyü olarak olarak kullanıldığını öne süren mezar ustası oyuncağın üzerindeki ipleri ve bezi kesip yaktı.

26.10.2025
26.10.2025
saat ikonu 22:33

merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy mezarlığında bulunan kefenlenmiş oyuncak bebek, görenleri hayrete düşürdü.

Mezar toprağından çıkana bakın! Görür görmez o hareketi yaptı: Tek şüphe var

Büyülerde kullanıldığı tahmin edilen malzemeleri mezarlıkta bulmasıyla tanınan mezar ustası Barış Karabulut, mezar toprağında bulduğu oyuncak bebeğin de büyüde kullanıldığını düşündüğünü söyledi.

Mezar toprağından çıkana bakın! Görür görmez o hareketi yaptı: Tek şüphe var

İPLERİ KESİP BEZ PARÇALARINI YAKTI

Daha önce kazdığı mezarlarda kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını hatırlatan Karabulut, bulduğu kefene sarılmış oyuncak bebeğin üzerindeki ipleri kesip, bez parçalarını sökerek yaktı.

