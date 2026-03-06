Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Özge Sönmez

Semiha Deniz'i okul bahçesinde katletti! Caninin ifadesi kan dondurdu

İsranbul Fatih'te kızını okuldan almaya giden boşanma aşamasındaki eşi Semiha Deniz, boşanma aşamasındaki eşi tarafından korkunç şekilde katledildi. Cani adam ilk ifadesinde eşinin telefonla kendisini çekmesini engellemeye çalıştığını belirterek, "Silahın kurma kolunun çekili olduğunu unutmuştum, kafasına doğru iteklerken bir anda patladı’’ ifadelerini kullandı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
14:35
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
14:35

Fatih ilçesi Seyyid Ömer Mahallesinde bulunan Vedide Baha Pars İlkokulu önünde geçtiğimiz günlerde dehşet yaşandı. 14 yaşındaki kızını okuldan almaya giden 33 yaşındaki Semiha Deniz'in önü aşamasındaki eşi E.D. tarafından kesildi. İkili arasında çıkan tartışmada, cani adam yanında getirdiği silah ile Deniz'i başından vurdu. Saldırgan koca kısa süre sonra polis ekiplerine teslim oldu. Cani adam ilk ifadesi ortaya çıktı.

Semiha Deniz'i okul bahçesinde katletti! Caninin ifadesi kan dondurdu

3 GÜN KALA KATLETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda çiftin; amca çocukları olduğu, 2011 yılında evlendikleri ve iki kızlarının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan çiftin aralarında şiddetli geçimsizlik yüzünden birbirleri hakkında birçok kez emniyete müracaat ettikleri öğrenilirken şikayet kapsamında E.D.'nin 8 Ocak itibarıyla iki aylık uzaklaştırma kararının olduğu ve kararın kalkmasına 3 gün kala cinayeti işlediği ortaya çıktı

Semiha Deniz'i okul bahçesinde katletti! Caninin ifadesi kan dondurdu

CANİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet şüphelisi E.D.'nin polis ekiplerine verdiği ifadesinde, çocuklarını görmek amacıyla okul önüne gittiğini ve Semiha Deniz ile karşılaşmasının tesadüf olduğunu belirtti. E.D., ifadesinin devamında okula yakın bir yerde ilk olarak baldızıyla tartışma yaşadığını, tartışmanın sürmesi üzerine eşinin araya girip kendisini cep telefonuyla videoya aldığını, sonrasında sinirlenerek eşinin cep telefonuyla çekmesini engellemeye çalıştığını ve eşini korkutmak için üzerinde bulunan silahı çıkardığını anlattı. Şüphelinin cinayet anını ise ‘’ Silahı kafasına doğru doğrulttum. Silahın kurma kolunun çekili olduğunu unutmuştum, kafasına doğru iteklerken bir anda patladı’’ diye anlattığı öğrenildi. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi

