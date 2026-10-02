Adana'nın Sarıçam ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Sevgilisinin eski kocasına yakalanmamak için pencereden kaçmaya çalışan adam, 6 katlı apartmanın 3'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

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HABERİN ÖZETİ Sevgilisinin eski kocasından korktu, pencereden kaçarken canından oldu Adana'nın Sarıçam ilçesinde sevgilisinin eski kocasına yakalanmamak için pencereden kaçmaya çalışan bir adam, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. S.K., sevgilisi Özhan Ö. (42) içerideyken kızını görmeye gelen eski eşi M.A.Ç.'ye kapıyı açmadı. Eski kocayla karşılaşmamak için pencereden çıkmaya çalışan Özhan Ö., dengesini kaybedip beton zemine düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis ekipleri S.K. ile eski eşi M.A.Ç.'yi gözaltına aldı. Özhan Ö.'nün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SEVGİLİSİNİ ESKİ KOCASINDAN SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Olay, Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Özhan Ö. (42), sevgilisi S.K.'nın evine gitti. Bir süre sonra S.K.'nın boşandığı eşi M.A.Ç., kızını görmek için eve geldi. Ancak S.K., içeride sevgilisi bulunduğu için eski kocasına kapıyı açmadı.

PENCEREDEN KAÇARKEN 3. KATTAN DÜŞTÜ

Bunun üzerine Özhan Ö., M.A.Ç. ile karşılaşmamak için pencereden çıkmaya çalıştı. Ancak bu sırada panikleyince dengesini kaybederek 3'üncü kattan aşağı düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri beton zemine düşen Özhan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMDE 2 GÖZALTI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, S.K. ile eski eşi M.A.Ç.'yi gözaltına aldı.

Özhan Ö.'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.