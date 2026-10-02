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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 06:15
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 06:19

Sevgilisinin eski kocasından korktu, pencereden kaçarken canından oldu

Adana'da sevgilisinin evine giden Özhan Ö, bir süre sonra kapının çalmasıyla panikledi. Eve gelen sevgilisinin eski kocasıyla karşılaşmamak için pencereden çıkmaya çalışan 42 yaşındaki adam, dengesini kaybedip 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili Özhan Ö.'nün sevgilisi ile eski kocası gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 06:15
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 06:19

'nın ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Sevgilisinin eski kocasına yakalanmamak için pencereden kaçmaya çalışan adam, 6 katlı apartmanın 3'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

HABERİN ÖZETİ

Sevgilisinin eski kocasından korktu, pencereden kaçarken canından oldu

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde sevgilisinin eski kocasına yakalanmamak için pencereden kaçmaya çalışan bir adam, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.
S.K., sevgilisi Özhan Ö. (42) içerideyken kızını görmeye gelen eski eşi M.A.Ç.'ye kapıyı açmadı.
Eski kocayla karşılaşmamak için pencereden çıkmaya çalışan Özhan Ö., dengesini kaybedip beton zemine düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayın ardından polis ekipleri S.K. ile eski eşi M.A.Ç.'yi gözaltına aldı.
Özhan Ö.'nün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

SEVGİLİSİNİ ESKİ KOCASINDAN SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Olay, Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Özhan Ö. (42), sevgilisi S.K.'nın evine gitti. Bir süre sonra S.K.'nın boşandığı eşi M.A.Ç., kızını görmek için eve geldi. Ancak S.K., içeride sevgilisi bulunduğu için eski kocasına kapıyı açmadı.

Sevgilisinin eski kocasından korktu, pencereden kaçarken canından oldu

PENCEREDEN KAÇARKEN 3. KATTAN DÜŞTÜ

Bunun üzerine Özhan Ö., M.A.Ç. ile karşılaşmamak için pencereden çıkmaya çalıştı. Ancak bu sırada panikleyince dengesini kaybederek 3'üncü kattan aşağı düştü.

Sevgilisinin eski kocasından korktu, pencereden kaçarken canından oldu

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri beton zemine düşen Özhan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sevgilisinin eski kocasından korktu, pencereden kaçarken canından oldu

ŞÜPHELİ ÖLÜMDE 2 GÖZALTI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, S.K. ile eski eşi M.A.Ç.'yi gözaltına aldı.

Sevgilisinin eski kocasından korktu, pencereden kaçarken canından oldu

Özhan Ö.'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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ETİKETLER
#adana
#sarıçam
#Nilüfer Caddesi
#Özhan Ö
#Sofudede Mahallesi
#3. Sayfa
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