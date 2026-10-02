Sevgilisinin eski kocasından korktu, pencereden kaçarken canından oldu

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İstanbul
Adana'nın Sarıçam ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Sevgilisinin eski kocasına yakalanmamak için pencereden kaçmaya çalışan adam, 6 katlı apartmanın 3'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Özhan Ö. (42), sevgilisi S.K.'nın evine gitti. Bir süre sonra S.K.'nın boşandığı eşi M.A.Ç., kızını görmek için eve geldi. Ancak S.K., içeride sevgilisi bulunduğu için eski kocasına kapıyı açmadı.
Bunun üzerine Özhan Ö., M.A.Ç. ile karşılaşmamak için pencereden çıkmaya çalıştı. Ancak bu sırada panikleyince dengesini kaybederek 3'üncü kattan aşağı düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri beton zemine düşen Özhan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, S.K. ile eski eşi M.A.Ç.'yi gözaltına aldı.
Özhan Ö.'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.