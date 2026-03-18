Siirt'te korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Siirt'te feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Eruh yolu Deliktaş mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.