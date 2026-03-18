Pompalı tüfekle soygun girişimi! İzmir'de kuyumcuda panik anları

İzmir'in Aliağa ilçesinde saat 16.30 sıralarında bir kuyumcuya yönelik soygun girişimi yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Şakran Mahallesi Namık Kemal Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanına motosikletle 2 kişi yanaştı. Kasklı olan şüphelilerden biri içeri girerek altın alacağını söylerken kısa süre sonra diğer şüpheli elinde pompalı tüfekle dükkana girdi.

KUYUMCU ÇIĞLIK ATTI, SOYGUNCULAR PANİĞE KAPILDI

Silahı gören kuyumcunun çığlık atması üzerine soyguncular paniğe kapıldı. Şüpheliler, bağıran iş yeri sahibinin yüzüne biber gazı sıktı.

Olayı fark edip dükkana yönelen çevredeki esnafı durdurmak isteyen soyguncular, yanlarındaki pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Esnafa ateş açtıktan sonra geldikleri motosiklete binerek firar eden 2 şahsın yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.