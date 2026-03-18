Bursa'da vatandaşlara uyarı! "Tedbirli olun" çağrısı yapıldı

Yurt genelinde soğuk ve fırtınalı hava etkili olurken Bursa Valiliğinden de önemli bir açıklama geldi. Valilik, Karacabey ve Mudanya ilçeleri için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ilçelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40 ila 60 kilometre hızında, yer yer ise 70 kilometreye ulaşabilecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği açıklandı.

VATANDAŞLARA "TEDBİRLİ OLUN" ÇAĞRISI

Duyuruda, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Açıklamada fırtınanın 18 Mart 2026 saat 14.00’te başlayıp 19 Mart 2026 saat 23.59’a kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Bursa Valiliği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların gerekli önlemleri almasının önemine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.