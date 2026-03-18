"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram yoğunluğu! 43 şehrin geçiş güzergahı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların bayram yolculuğu da başladı. Vatandaşların bayram için yol çıkmasıyla birlikte 43 ilin geçiş güzergahında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de de trafik hareketliliği başladı.

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 18:12

'na kısa bir süre kaldı. Ramazan ayının ardından tüm Türkiye bayram sevincine ulaşmak için geri sayıma geçerken vatandaşlar da memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için yola çıktı.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram yoğunluğu! 43 şehrin geçiş güzergahı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan "kilit kavşak" 'de, Ramazan Bayramı öncesi araç trafiği arttı. Vatandaşların araçlarıyla yollara dökülmesiyle birlikte kent genelindeki ana arterlerde yoğunluk gözlendi. Özellikle Kırıkkale-Samsun D200 kara yolunun Yahşihan ilçesi geçişinde trafik zaman zaman yoğunlaşırken, Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda ise trafiğin akıcı şekilde ilerlediği görüldü.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram yoğunluğu! 43 şehrin geçiş güzergahı

Öte yandan kara yollarındaki trafik hareketliliği de havadan görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda denetim ve yönlendirme çalışması yaptı. Trafiğin aksamaması için ekipler, meydana gelen maddi hasarlı kazalara da kısa sürede müdahale etti.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram yoğunluğu! 43 şehrin geçiş güzergahı

Bayram arifesinde trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

