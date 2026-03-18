"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram yoğunluğu! 43 şehrin geçiş güzergahı

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Ramazan ayının ardından tüm Türkiye bayram sevincine ulaşmak için geri sayıma geçerken vatandaşlar da memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için yola çıktı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı öncesi araç trafiği arttı. Vatandaşların araçlarıyla yollara dökülmesiyle birlikte kent genelindeki ana arterlerde yoğunluk gözlendi. Özellikle Kırıkkale-Samsun D200 kara yolunun Yahşihan ilçesi geçişinde trafik zaman zaman yoğunlaşırken, Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda ise trafiğin akıcı şekilde ilerlediği görüldü.

Öte yandan kara yollarındaki trafik hareketliliği de havadan görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda denetim ve yönlendirme çalışması yaptı. Trafiğin aksamaması için ekipler, meydana gelen maddi hasarlı kazalara da kısa sürede müdahale etti.

Bayram arifesinde trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.