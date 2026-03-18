Traktör yıkarken akıma kapıldı: Lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Mahmudiye Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9/A tarım sınıfında öğrenim gören Furkan Uğur, evlerinin önünde traktör yıkamaya başladı. O esnada elektrik akımına kapılan çocuk yere yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ancak sonrasında hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vefat eden Furkan Uğur'un cenazesi, bugün gözyaşları içinde öğle namazına müteakip Çukurhisar Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.