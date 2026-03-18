Sağanak yağış yolları kapattı: Beytüşşebap’ta ekipler heyelana karşı seferber oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde son günlerde etkisini artıran şiddetli sağanak yağışlar, özellikle yüksek kesimlerdeki köy yollarında sel ve heyelanlara neden olarak ulaşımı durma noktasına getirdi. İlçe merkezi ve çevresindeki köyleri birbirine bağlayan güzergahlarda toprak kaymalarının meydana gelmesi üzerine Şırnak İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle bölgede teyakkuza geçerek bir yol açma çalışması başlattı. Olumsuz hava şartlarına rağmen yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde, heyelan nedeniyle kapanan kritik noktalar kısa sürede balçık ve kaya parçalarından temizlenerek vatandaşların yeniden güvenle seyahat edebilmesi sağlandı.