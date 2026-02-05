İtalya'da heyelan alarmı! Kırmızı bölge genişledi

İtalya Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Sebastiano Musumeci, heyelan alanı hakkında açıklamalarda bulundu. Musumeci, Caltanissetta şehrinde yer alan Niscemi bölgesindeki heyelan alanının 4 kilometre genişliğinde olduğunu ve kırmızı bölgenin genişletildiğini bildirdi.

İtfaiyeye bağlı Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) ekipleri ile INGV (Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü) ve OGS (Ulusal Oşinografi ve Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü) teknisyenlerinin izleme çalışmaları için şehre geldiği belirtildi.

Acil durum personeli ve yerel halka, Niscemi Futbol Kulübü gönüllülerinin de destek verdiği Spor Salonu’nda gıda ve yardım sağlandı.