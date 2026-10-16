Sivas'ta feci kaza! Kontrolden çıkıp şarampole uçtu: 3'ü ağır 5 yaralı var

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İstanbul
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen kazada; O.Y. idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole uçtu.
Takla atarak duran araçta sürücü ile A.K. hafif yaralanırken; E.E.Y., U.E.K., H.C.E. ağır yaralandı.
Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.