3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Telefonundan 9 yaşındaki çocuğa ait müstehcen fotoğraf çıktı: Suçu yapay zekaya attı

Telefonunda 9 yaşındaki kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar çıktıktan sonra tutuklanan Türk Kızılay eski Hendek Şube Başkanı R.Y. ve 9 yaşındaki kızının fotoğraflarını gönderen anne Z.K.'nin yargı süreci başladı. Tutuklu sanık R.Y. davada fotoğrafların yapay zeka tarafından müstehcen hale getirilip telefonuna kaydedildiğini söyleyerek suçlamaları inkar etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 15:41

Sakarya'da polis ekipleri tarafından çocuk müstehcenliğine yönelik yapılan operasyonda telefonunda çocuk müstehcenliği fotoğrafları bulunduğu tespit edilen eski Şube Başkanı R.Y. ve Z.K. çocuğunun müstehcen fotoğraflarını yaydığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABERİN ÖZETİ

Telefonundan 9 yaşındaki çocuğa ait müstehcen fotoğraf çıktı: Suçu yapay zekaya attı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Sakarya'da polis operasyonunda telefonunda çocuk müstehcenliği fotoğrafları bulunan Türk Kızılay eski Hendek Şube Başkanı R.Y. ve Z.K. tutuklanarak yargılanmalarına başlandı.
R.Y. ve Z.K. çocuğunun müstehcen fotoğraflarını yaydığı gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandı.
Şüpheliler hakkında Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Tutuklu sanık Z.K., çocuğunun durumunu merak ettiği için R.Y.'ye görüntüleri attığını, cinsel organının gözüktüğü bir video attığını hatırlamadığını belirtti.
Tutuklu sanık R.Y., görüntülerin yapay zeka tarafından oluşturulup telefonuna yüklendiğini iddia etti.
Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bahse konu olaya ilişkin tutuklu bulunan iki şüphelinin yargılanmasına başlandı. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından başlayan duruşmaya, tutuklu sanık R.Y, ve tutuklu sanık Z.K. bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“ÇOCUĞUN DURUMUNU MERAK ETTİĞİ İÇİN GÖRÜNTÜLERİ ATTIM”

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Z.K., "R.Y. ile görüşecektik ancak çocuğum hasta olduğu için görüşmeyi iptal ettik. R.Y. çocuğun durumunu merak ettiği için kendisine görüntüleri attım. Sanık R.Y.ye çocuğumun banyoda fotoğrafını attım ancak cinsel organının gözüktüğü bir video attığımı hatırlamıyorum. Videonun nasıl gittiğini bilmiyorum. Suç işleme kastım yoktu" dedi.

“YAPAY ZEKA OLUŞTURUP TELEFONUMA YÜKLEDİ"

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık R.Y. "Benim iki tane telefonum var, söz konusu telefonum benim sosyal hayatta kullandığım telefonum. Emrah Güray isimli şahsı tanımıyorum. Hasta çocuklar için yardım istedi. Cüzi ödeme yaptım. Dekontu göndermek için mesaj attım. Bana bir link attı. Tıkladığım link açılmadı, zaten cüzi bir miktardı, önemsemedim. Linke tıkladığımda açılmadı, sonrasında söz konusu müstehcen görüntülerin telefonuma yüklendiğini gördüm.

Görüntüleri direkt sildim. Bunları ben oluşturmadım, oluşturup telefonuma yükledi. Telefonumda sosyal hayatıma ilişkin fotoğraf veya video olup olmadığını hatırlamıyorum. Yapay zeka bu nedenle sadece mesajlaşma uygulaması üzerinden gelen son fotoğrafları alıp müstehcen hale getirip yüklemiş olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Kararını veren mahkeme başkanı sanıkların tutukluluk halinin devamına, dosyanın ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor düzenlenmesi için bilirkişiye göndermesine karar vererek duruşmayı 15 Haziran tarihine erteledi.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
