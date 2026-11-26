Burdur'da Mustafa Eren Baş (18) idaresindeki 07 AGM 081 plakalı otomobil, saat 23.00 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde ters yönde ilerlediği sırada Ö.Ö. idaresindeki 15 DR 735 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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HABERİN ÖZETİ Ters yönde kafa kafaya çarpışma: 1 ölü, 5 yaralı Burdur'da ters yönde ilerleyen bir otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında Mustafa Eren Baş idaresindeki 07 AGM 081 plakalı otomobil, ters yönde ilerlediği sırada Ö.Ö. idaresindeki 15 DR 735 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 18 yaşındaki sürücü Mustafa Eren Baş olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü Ö.Ö. ile araçta bulunan A.A.A., H.M.B., M.M.Ö. ve H.E.S. yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.A.A. ile H.M.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Feci kazada Mustafa Eren Baş olay yerinde yaşamını yitirdi. 15 DR 735 plakalı otomobilin sürücüsü Ö.Ö. ile birlikte A.A.A., H.M.B., M.M.Ö. ve H.E.S. yaralandı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.A.A. ile H.M.B.'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mustafa Eren Baş'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.