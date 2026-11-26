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İstanbul
Burdur'da Mustafa Eren Baş (18) idaresindeki 07 AGM 081 plakalı otomobil, saat 23.00 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde ters yönde ilerlediği sırada Ö.Ö. idaresindeki 15 DR 735 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Feci kazada Mustafa Eren Baş olay yerinde yaşamını yitirdi. 15 DR 735 plakalı otomobilin sürücüsü Ö.Ö. ile birlikte A.A.A., H.M.B., M.M.Ö. ve H.E.S. yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.A.A. ile H.M.B.'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mustafa Eren Baş'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.