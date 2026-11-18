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İstanbul
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 112 Acil Sağlık ambulansı ile minibüsün çarpışması sonucu 3’ü sağlık personeli, 17’si minibüste bulunan toplam 20 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu ışıklı kavşağında yaşanan olayda A.Y. yönetimindeki ambulans ihbara seyir halindeyken Erzincan istikametinden Erbaa yönüne ilerleyen C.K. idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada ambulans sürücüsü A.Y., sağlık görevlileri Ş.K. ve B.E. ile minibüs sürücüsü C.K. ve minibüste bulunan 16 yolcu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.