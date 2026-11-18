Kaza, Niksar ilçesine bağlı Dönekse mevkiindeki köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki M.A. yönetimindeki 60 AGR 539 plakalı otomobil ile 46 yaşındaki B.B. idaresindeki 60 AES 967 plakalı otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler M.A. ve B.B. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 49 yaşındaki M.B., 27 yaşındaki E.A., 6 yaşındaki B.N.A., 4 yaşındaki Y.E.A. ve 2 yaşındaki Zehra Erva Ablak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

2 YAŞINDAKİ ZEHRA ERVA KURTARILAMADI

Zehra Erva Ablak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.