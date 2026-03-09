Torbalı’da kanlı olay: Evinden çıkan şahısları kovalayan genç vurularak öldürüldü

Torbalı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda ailesiyle birlikte komşusundan dönen 24 yaşındaki Mehmet Köstekçi, yaşadıkları evden tanımadığı şahısların çıktığını gördü. Kaçan şahısların peşine düşen genç, evinin yakınındaki zeytinlik araziye doğru takip etti. Kovalamaca sırasında kaçan şahıslar 3-4 el ateş ederken, kurşunları hedefinde olan Köstekçi ağır yaralandı.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahaleleri Mehmet Köstekçi’yi kurtarmaya yetmedi. Genç adam hayatını kaybederken, jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.