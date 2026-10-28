Türk bayrağına ve Atatürk’e hakaret içerikli paylaşımda bulunan öğretmen tutuklandı

Edremit ilçesinde bir okulda görev yapan resim öğretmeni, sosyal medya hesabından Türk bayrağına ve Atatürk’e yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle görevden uzaklaştırılıp, gözaltına alınmıştı. 48 yaşındaki Ferdi Ç.'nin tutuklandığı öğrenildi.

HESABIN ÖĞRETMENE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya platformları üzerinde gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri sırasında, "BARYEK" kullanıcı adıyla Instagram üzerinden herkese açık olarak yapılan bir paylaşımın suç unsuru içerdiği değerlendirildi.

Söz konusu paylaşımın, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarını oluşturabileceği kanaatine varılması üzerine durum nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımı gerçekleştiren sosyal medya hesabının, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl Ortaokulu'nda resim öğretmeni olarak görev yapan 48 yaşındaki Ferdi Ç.'a ait olduğu tespit edildi.

Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada 1 adet cep telefonu ile 1 adet dizüstü bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan Ferdi Çıbuk, emniyet ve savcılık sorgusunun ardından sevkedildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.