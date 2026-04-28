Ereğli’de ikamet eden S.K.'nın adresinde ekipler tarafından aramada yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ile 45 adet extacy hap ele geçirildi. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ Tutuklama kararını duyunca öyle bir şey yaptı ki! Adliye koridorları buz kesti Ereğli'de uyuşturucu madde ve extacy hap ele geçirilen S.K. isimli şüpheli, adliyede tutuklama kararı sonrası camdan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin Ereğli'deki adresinde yapılan aramada yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ve 45 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin gece avukatına intihar edebileceğini söylediği iddia edildi. Sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından mahkeme tarafından tutuklanan S.K., adliye binasının camından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan S.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AVUKATINA İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Gece saatlerinde avukatına intihar edebileceğini söylediği iddia edilen S.K., sabah saatlerinde sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklama kararını duyan S.K., bir anda panik halde koşarak adliye binasının camından kendini aşağı attı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda ağır yaralanan S.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.