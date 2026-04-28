Tutuklama kararını duyunca öyle bir şey yaptı ki! Adliye koridorları buz kesti

Ereğli’de ikamet eden S.K.'nın adresinde ekipler tarafından aramada yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ile 45 adet extacy hap ele geçirildi. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gece saatlerinde avukatına intihar edebileceğini söylediği iddia edilen S.K., sabah saatlerinde sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklama kararını duyan S.K., bir anda panik halde koşarak adliye binasının camından kendini aşağı attı.
Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda ağır yaralanan S.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.