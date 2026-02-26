Uçurumda ölü bulunmuştu! Olay aydınlatıldı, 4 kişi tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde geçtiğimiz pazar günü Nallıca mevkiinde yetkililere yapılan ihbarda, uçurumda hareketsiz yatan bir kişi olduğu bildirilmişti. Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edilirken yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin Mehmet Çiftçi olduğu ortaya çıkarken yürütülen soruşturma kapsamında Çiftçi'nin arkadaş grubuyla birlikte bölgede kaçak define aradığı iddiası gündeme gelmişti. Kazı sırasında patlatılan dinamit sonucu Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği ve olayın ardından şüphelilerin cesedi uçurumdan atarak olaya intihar süsü vermeye çalıştığı iddiası üzerine soruşturma genişletilmiş ve 9 kişi gözaltına alınmıştı.

"BİR MEZARI OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM, İÇİM RAZI OLMADI"

Maktulün eşi G.Ç. ifadesinde, eşinin daha önce de dikkat çekmemek amacıyla kaçak kazı yapılan alanlara kendisini götürdüğünü söyledi. Olay günü araçta beklediğini belirten G.Ç., kazı yapılan bölgeden şiddetli patlama sesi geldiğini ve kısa süre sonra eşinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirtti.

G.Ç., şüphelilerden A.T.’nin olay sonrası Mehmet Çiftçi’nin telefonunu alarak mesaj ve görüşmeleri sildiğini öne sürerek, kendisine İzmir’e gidip eşinin daha önce intihara teşebbüs ettiğini söylemesi yönünde telkinde bulunulduğunu ifade etti. Eşinin uçurumdan atıldığını öğrendiğinde tepki gösterdiğini belirten G.Ç., "Bir mezarı olması gerektiğini söyledim, içim razı olmadı" dedi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Mehmet Çiftçi'nin ölümünün ardından gözaltına alınan isimler Söke Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden maktulün eşi G.Ç. ve oğlu U.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden A.T., E.P., H.C. ve O.Ö. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.