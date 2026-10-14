Ünlü holding yöneticisi Ali İhsan Kaya’nın ani vefatı sosyetede büyük bir yankı uyandırmıştı. Dün son yolculuğuna uğurlanan iş insanının intihar ettiği ortaya çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Ünlü iş insanı Ali İhsan Kaya’nın ölümün ardındaki sır perdesi aralandı Ünlü holding yöneticisi Ali İhsan Kaya'nın intihar ederek vefat ettiği ortaya çıktı. Başarılı iş insanı Ali İhsan Kaya'nın intihar ettiği anlaşıldı. Kaya, Acarkent'teki villasından spora gitmek için ayrıldıktan sonra aracını kenara çekip ruhsatlı silahıyla intihar etti. Modacı eşi Ayşe Burcu Kaya'nın bu olay karşısında büyük üzüntü yaşadığı ve şoke olduğu öğrenildi.



ARACINI KENARA ÇEKTİ CANINA KIYDI

Birçok holding yönetim kurulu üyesi olan başarılı iş insanı Kaya’nın, Acarkent’teki villasından spora gitmek için ayrıldığı ardından aracını kenara çekip ruhsatlı silahı ile canına kıydığı ortaya çıktı.

EŞİNİN ANİ VEFATIYLA SARSILDI

Ünlü iş insanının modacı kimliğiyle bilinen eşi Ayşe Burcu Kaya’nın, yaklaşık 20 yıllık eşinin vefatıyla büyük üzüntü yaşadığı ve olay karşısında şoke olduğu öğrenildi.