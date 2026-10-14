Ünlü iş insanı Ali İhsan Kaya’nın ölümün ardındaki sır perdesi aralandı

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İstanbul
Ünlü holding yöneticisi Ali İhsan Kaya’nın ani vefatı sosyetede büyük bir yankı uyandırmıştı. Dün son yolculuğuna uğurlanan iş insanının intihar ettiği ortaya çıktı.
Birçok holding yönetim kurulu üyesi olan başarılı iş insanı Kaya’nın, Acarkent’teki villasından spora gitmek için ayrıldığı ardından aracını kenara çekip ruhsatlı silahı ile canına kıydığı ortaya çıktı.
Ünlü iş insanının modacı kimliğiyle bilinen eşi Ayşe Burcu Kaya’nın, yaklaşık 20 yıllık eşinin vefatıyla büyük üzüntü yaşadığı ve olay karşısında şoke olduğu öğrenildi.