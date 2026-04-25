Üst geçitten düştü, otomobilin altında kaldı: Ankara’da afiş asan işçinin feci ölümü yürek sızlattı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara’da 43 yaşındaki işçi Vedat G., Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir üst geçide reklam afişi asmak için çıktı. Afiş astığı sırada dengesini kaybeden vatandaş, yaklaşık 4 metre yükseklikten bulvara düştü. Bu sırada Eryaman istikametine giden M.K.’nin kullandığı otomobil Vedat G'nin üzerinden geçti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Vedat G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.