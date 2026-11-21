Van-Hakkari karayolu üzerinde seyir halinde olan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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HABERİN ÖZETİ Van’da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var Van-Hakkari karayolunda bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.