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İstanbul
Van-Hakkari karayolu üzerinde seyir halinde olan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.