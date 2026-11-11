Vuran 17, ölen 24 yaşında: Beşiktaş’ta iş yerini kurşunlayıp kaçtılar, çalıların altında yakalandılar

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İstanbul
Dün gece saatlerinde Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi’nde motosikletle bir iş yerinin önüne gelen iki kişiden arka koltukta oturan şüpheli, iş yerine doğru silahla ateş açtı. Saldırıda, iş yeri önünde bekleyen 24 yaşındaki Umut A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Umut A. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, şüphelilerin kaçarken kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.
Şüphelilerin kaçış güzergahında dron destekli arama yapan ekipler, motosikleti kullandığı belirlenen 18 yaşındaki Y.Z. ile silahla ateş ettiği belirtilen 17 yaşındaki M.O.’yu, yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda çalıların altına saklanmış halde yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.