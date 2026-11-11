Dün gece saatlerinde Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi’nde motosikletle bir iş yerinin önüne gelen iki kişiden arka koltukta oturan şüpheli, iş yerine doğru silahla ateş açtı. Saldırıda, iş yeri önünde bekleyen 24 yaşındaki Umut A. yaralandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Vuran 17, ölen 24 yaşında: Beşiktaş’ta iş yerini kurşunlayıp kaçtılar, çalıların altında yakalandılar Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen motosikletli silahlı saldırıda yaralanan 24 yaşındaki Umut A. hayatını kaybederken, kaçan iki şüpheli yakalandı. Saldırıda iş yeri önünde bekleyen 24 yaşındaki Umut A. yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüphelilerin kaçarken kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu ve çalıntı olduğu belirlendi. Dron destekli arama yapan ekipler, motosikleti kullanan 18 yaşındaki Y.Z. ile ateş açan 17 yaşındaki M.O.'yu yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda çalıların altında yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Umut A. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET ARNAVUTKÖY’DE BULUNDU

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, şüphelilerin kaçarken kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

ÇALILARIN ALTINDA SAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Şüphelilerin kaçış güzergahında dron destekli arama yapan ekipler, motosikleti kullandığı belirlenen 18 yaşındaki Y.Z. ile silahla ateş ettiği belirtilen 17 yaşındaki M.O.’yu, yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda çalıların altına saklanmış halde yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.