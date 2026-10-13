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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 04:00
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 04:13

Yakalanmamak için polisle çatışan firari şüpheli intihar etti

Şanlıurfa’da sabıka dosyası kabarık olan 30 yaşındaki zanlıyı yakalamak için özel harekat ekipleri operasyon başlattı. Polisin çağrısına rağmen teslim olmayan şüpheli silahla karşılık verdi. Bir süre devam eden çatışmanın ardından şahıs başından vurulmuş halde bulundu. Şüphelinin kendi silahıyla intihar ettiği öğrenildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 04:00
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 04:13

’nın ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde çatışma çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Yakalanmamak için polisle çatışan firari şüpheli intihar etti

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa'da bir ihbar üzerine adrese giden polis ekipleriyle firari şüpheli Celal Çaltı arasında çıkan çatışmada şüphelinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.
Firari şüpheli Celal Çaltı'nın kaldığı odada silah bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine zırhlı polis araçları ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
Teslim olmayı reddettiği öne sürülen şüpheli, polise silahla karşılık verdi.
Bölgede silahlı çatışma yaşandı.
Çatışma sonrası Çaltı, kaldığı yerde başından vurulmuş halde bulundu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Celal Çaltı'nın kendi silahıyla intihar ettiği öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İddiaya göre, firari şüpheli Celal Çaltı’nın kaldığı odada silah bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye zırhlı araçları ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, Çaltı’ya teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

Yakalanmamak için polisle çatışan firari şüpheli intihar etti

TESLİM OLMAYI REDDETTİ, POLİSE ATEŞ AÇTI

Ancak teslim olmayı reddettiği öne sürülen şüpheli, polise silahla karşılık verdi. Bunun üzerine bölgede silahlı çatışma yaşandı.

Yakalanmamak için polisle çatışan firari şüpheli intihar etti

KENDİ SİLAHIYLA İNTİHAR ETTİ

Bir süre devam ettiği belirtilen çatışmanın ardından Celal Çaltı, kaldığı yerde başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 30 yaşındaki şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çaltı’nın kendi silahıyla intihar ettiği öğrenildi.

Yakalanmamak için polisle çatışan firari şüpheli intihar etti

Ölüm haberini alan yakınları ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Çaltı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ayrıntılarının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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ETİKETLER
#polis
#Şanlıurfa
#karaköprü
#Çankaya Mahallesi
#Celal Çaltı
#3. Sayfa
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