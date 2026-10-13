Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde çatışma çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Yakalanmamak için polisle çatışan firari şüpheli intihar etti Şanlıurfa'da bir ihbar üzerine adrese giden polis ekipleriyle firari şüpheli Celal Çaltı arasında çıkan çatışmada şüphelinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Firari şüpheli Celal Çaltı'nın kaldığı odada silah bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine zırhlı polis araçları ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Teslim olmayı reddettiği öne sürülen şüpheli, polise silahla karşılık verdi. Bölgede silahlı çatışma yaşandı. Çatışma sonrası Çaltı, kaldığı yerde başından vurulmuş halde bulundu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Celal Çaltı'nın kendi silahıyla intihar ettiği öğrenildi.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İddiaya göre, firari şüpheli Celal Çaltı’nın kaldığı odada silah bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye zırhlı polis araçları ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, Çaltı’ya teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

TESLİM OLMAYI REDDETTİ, POLİSE ATEŞ AÇTI

Ancak teslim olmayı reddettiği öne sürülen şüpheli, polise silahla karşılık verdi. Bunun üzerine bölgede silahlı çatışma yaşandı.

KENDİ SİLAHIYLA İNTİHAR ETTİ

Bir süre devam ettiği belirtilen çatışmanın ardından Celal Çaltı, kaldığı yerde başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 30 yaşındaki şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çaltı’nın kendi silahıyla intihar ettiği öğrenildi.

Ölüm haberini alan yakınları ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Çaltı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ayrıntılarının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.