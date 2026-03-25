"Yan bakma" kavgasında cinayet! İstanbul'da kan donduran olay

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart tarihinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Alibeyköy'de bir park oldu.

Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Hüseyin Koç ve arkadaşları Hüseyin Ö. ile Ahmet A. akşam saatlerinde bir parkta alkol almaya başladı. Parktaki 3 arkadaşın yakınına gelen bir başka grup da alkol almaya başladı. Kısa bir süre sonra iki grup arasında yan bakma ve küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma hemen büyüyerek kavgaya dönüştü.

CAM ŞİŞEYİ KARNINA SAPLADI

Çıkan tartışmada Hüseyin Koç, karşı taraftan birisiyle kavga etmeye başladı. Muhammet K, elindeki cam alkol şişesini yere vurup kırdıktan sonra Koç'un karnına sapladı. Ağır yaralanan Hüseyin Koç kanlar içinde yere yığılırken, iki arkadaşı da yaralandı. Şüpheli ve yanındakiler ise olay yerinden kaçtı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ OLDUĞUNU VE HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüpheli 5 kişinin kimliği tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Polis, ifadeler doğrultusunda olayda cam şişeyi kullanan şahsın Muhammet K. olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada firari Muhammet K.'yi da Kağıthane'de saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin emniyette verdiği ilk beyanında alkollü olduğunu ve olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını söylediği öğrenildi.