Aşk büyüsü hayali kabusa döndü: Yarım milyon lira dolandırıldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki B.T., kız arkadaşına büyü yaptırmak için sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişi ile anlaştı. Karşıdaki kişinin banka hesabına 495 bin 600 lira gönderen B.T., sonrasında kimseye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, B.T'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatırken, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.