Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Aniden duran kamyonun aynı anda frenler de boşaldı. Sürücü Seyfettin B. ve muavin bir facianın eşiğinden döndü. Önce muavin aşağı atlarken, sürücü Seyfettin B. arkadan gelen araçların içerisindekilere zarar gelmemesi için kamyonu gözünü bile kırpmadan aracını uçurumun dibindeki bariyerlere sürdü.

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HABERİN ÖZETİ Yanan aracı bariyerlere sürdü, canını hiçe saydı! ''İnsan canı geri gelmez'' Antalya Manavgat'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan ve frenleri boşalan kamyonun sürücüsü, arkadan gelen araçlardakileri korumak için kamyonu uçurum kenarındaki bariyerlere sürerek facianın eşiğinden döndü. Kamyonun motor kısmında yangın çıktı ve frenleri boşaldı. Sürücü Seyfettin B. ve muavin, aşağı atlayarak kurtuldu. Sürücü, arkadan gelen araçlara zarar gelmemesi için kamyonu bariyerlere sürdü. Sürücü, olayda sol ayağının kırıldığını, sağ ayağının çatladığını ve sağ tarafında yanıklar ile ezikler olduğunu belirtti. Yangın sonrası kamyon küle döndü.

MUAVİN AŞAĞIYA ATLADI

Kaza anından bahseden Seyfettin B.:

"Muavin aşağı atladı. Ben de tam atlayacaktım ancak bir anda alevler parladı ve frenler boşaldı, araç yürümeye başladı. Baktım aşağıdan 5-6 tane araba geliyor, bir tanesi yolcu minibüsüydü. Başkalarına zarar gelmemesi için arabayı kenara, bariyerlere doğru sürdüm. O ara iyice hızlandı ve uçuruma yöneldi. Ben de kendimi yolun ortasına attım" diye konuştu.

Öte yandan yıllarca şoförlük yaptığını söyleyen Seyfettin B.

"Duman çıkınca durdum ama araba bir anda parladı. Muavin aşağı atladı. Ben de tam atlayacaktım araba birden 'pof' etti ve frenler boşaldı, araç yürümeye başladı. Baktım aşağıdan 5-6 tane araba geliyor, bir tanesi yolcu minibüsüydü. 'Bu araba aşağı gitmesin, insanları öldürür' dedim. Arabayı kenara, bariyerlere doğru sürdüm. O ara iyice hızlandı ve uçuruma yöneldi. Ben de kendimi aşağı, yolun ortasına attım. İlk başta atlayıp kendimi kurtarabilirdim ama insanların çoluğu çocuğu var. Ben çok kazalar gördüm. İnsanlara zarar gelmesin dedim, kendimiz bu hale geldik. Mal bir şekilde yerine gelir ama insan canı gelmez. Allah korudu." Dedi.

AMELİYATLIK HALE GELDİ

Kazanın ardından birçok yerinden yara alan sürücü:

"Sol ayağım kırıldı ve lif koptu, sağ ayağım çatladı. Sağ tarafımda komple yanıklar ve ezikler var. Dün ameliyat oldum, vida ve platin attılar. Doktorlar ilgileniyor, inşallah 3-5 aya düzeleceğim" diyerek durumunun iyiye gittiğini belirtti.

KAMYON KÜLE DÖNDÜ

Korku dolu anlara sahne olan kazanın ardından alev alev yanan aracı kısa sürede söndüren ekipler, aracın küle döndüğünü farketti.

