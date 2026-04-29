Yaşlı adamı yumruklamıştı! Mahkeme 14 yaşındaki şüpheliye acımadı

Geçtiğimiz gün Odunpazarı ilçesinde yaşanan olayda, 14 Yaşındaki F.B.A. ile 70 yaşındaki C.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yaşanan arbedede, genç şahıs yaşlı adama yumruk attı.
Yaralanan yaşlı vatandaş hastaneye kaldırılırken, şüpheli çocuk polis tarafından yakalandı.
İşlemlerinden sonra Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi’ne sevk edilen 14 yaşındaki F.B.A., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce 'Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama' suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.