Yaya geçidinden geçerken yolcu otobüsü çarptı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde trafik kazasında bir yaya otobüsün altında kaldı.

Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde Taşköprü ilçesine bağlı Gökırmak Mahallesi’nde yerel bir firmaya ait sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, karşıya geçmek isteyen 32 yaşındaki yaya Şeref Günaçık’a çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şeref Günaçık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Günaçık, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.