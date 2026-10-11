Yolcu otobüsünde can pazarı! Yangında hurdaya döndü, şoförün dikkati faciayı önledi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye Kadirli'den İstanbul'a giden 01 BGL 591 plakalı yolcu otobüsünde Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesiminde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Duman ve alevleri fark eden şoför M.B., otobüsü sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti.