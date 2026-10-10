Bayrampaşa'da yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Bayrampaşa'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldırım Mahallesi Hal Kavşağı'nda seyir halinde olan Caner A'nın idaresindeki İçerisinde yolcu bulunmayan otobüste​​​​​​​ henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden otobüs şoförü aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otobüste hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.