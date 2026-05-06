3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Yurtta yangın paniği: Öğrenciler sokağa döküldü

Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda yangın paniği yaşandı. Prizden çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle panikleyen öğrenciler sokağa döküldü. Kısa sürede söndürülen yangında 2 oda kullanılamaz hale gelirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kayseri’nin ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Şaban Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu’nda çıkan korku dolu anlara neden oldu.

Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, öğrencilerin panikle sokağa dökülmesine neden oldu.
Yangın, yurdun 4. katında prizdeki arıza nedeniyle çıktı ve bir yatağa sıçradı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan olmadı, ancak panik yaşayan öğrencilere müdahale edildi.
Yangının olduğu kattaki 2 oda kullanılamaz hale geldi.
Çevredeki esnaf, dışarıda kalan öğrencilere çay ikram ederek misafir etti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

ÖĞRENCİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İddiaya göre yurdun 4’üncü katında prizdeki arıza nedeniyle yangın çıktı. Alevler yurtta bulunan bir yatağa sıçrayınca öğrenciler panikle sokağa döküldü.

İhbar üzerine bölgeye polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

YARALANAN YOK

Sağlık ekipleri tarafından panik nedeniyle rahatsızlanan öğrencilere olay yerinde müdahale edilirken, yangında yaralanan olmadı.

2 ODA KULLANILMAZ HALDE

Öte yandan çevredeki esnaf tarafından yağışlı havada dışarda kalan öğrenciler işletmelere alınarak, çay ikram edildi. Yurttaki dumanın tahliye edilmesinin ardından öğrenciler yurtlarına geri döndü. Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı kattaki 2 oda kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ÇOCUKLAR PANİK OLMUŞTU, MİSAFİR ETTİK"

Öğrencileri yağışlı havada ıslanmamaları için işletmesine alan Dursun Özdemir, "İşletmemizin karşısında geçen vatandaşlar, yukarda yangın var diye haber verdiler. Çocuklar biraz panik olmuştu. Kendilerine aşağıdan seslendik ve aşağı indirdik. Dışarısı soğuk ve yağmur yağıyor. Çocukları içeriye aldık. Üşümesinler istedik. Çay ikram ediyoruz. Yurt havalandıktan sonra çocukları yeniden yurtlarına alacaklar diye biliyoruz. Çocuklara seslendik, normal olarak yataklarından kalkıp pijamayla çıktılar. Arkadaşlarıyla kıyafetlerini paylaşanlar oldu. Biz de bu nedenle misafir ediyoruz. Kaldı ki diğer esnaf arkadaşlarımız da misafir ediyorlar. Bu bizim insanlık vazifemiz" dedi.

