Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Fen Lisesi'nin pansiyon bölümünün çatı katını bir anda alevler sardı. Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Nazilli Fen Lisesi'nde saat 21.30 sıralarında başlayan yangına müdahale ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aydın'da lise yurdu alev alev yandı: Öğrenciler tahliye ediliyor Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Fen Lisesi'nin pansiyon çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın saat 21.30 sıralarında Karaçay Mahallesi'nde bulunan okulda başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yurtta kalan 46 öğrenci tahliye ediliyor. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

46 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLİYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yurtta kalan 46 öğrenci için de tahliye çalışması yapılıyor.

Alınan önlemlerin ardından öğrenciler, yurttan tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları sürüyor. Ayrıca yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.