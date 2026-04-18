Aydın'da lise yurdu alev alev yandı: Öğrenciler tahliye ediliyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Fen Lisesi'nin pansiyon bölümünün çatı katını bir anda alevler sardı. Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Nazilli Fen Lisesi'nde saat 21.30 sıralarında başlayan yangına müdahale ediliyor.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yurtta kalan 46 öğrenci için de tahliye çalışması yapılıyor.
Alınan önlemlerin ardından öğrenciler, yurttan tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları sürüyor. Ayrıca yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.