Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk öldü, birinin durumu ağır!

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Olgun köyü Çiçeközü mezrasında sabah saatlerinde yürek yakan bir olay yaşandı. Sağanak yağış sırasında okul bahçesindeki bir ağacın altına sığınan üç çocuğun üzerine yıldırım düştü. Talihsiz olayda iki kişi hayatını kaybederken, bir kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Olay, sabahın erken saatlerinde mezrada bulunan ilkokulun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yağıştan korunmak amacıyla bahçedeki ağacın altında bekleyen Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y., ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar acilen hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Serkan Yıldırım ve Kasım Yıldırım tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.
M.Y.: Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
İki kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise ağır yaralandığı feci olayla ilgili yetkililer tarafından geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Köyde büyük üzüntüye yol açan olayın ardından jandarma ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.