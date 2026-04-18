Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Aziz Yıldırım yönetime ateş püskürdü! 'Yakında yapacağım' dedi ve tarih verdi

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu’nda yaptığı konuşmada mevcut yönetimi "yalan söylemekle" suçlarken, kulübün içinde bulunduğu durumu "çürümüşlük" olarak nitelendirdi ve 3 Temmuz sürecinin hala devam ettiğini savundu. İşte detaylar...

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 12:36

Toplantıya aslında katılmayacağını belirterek sözlerine başlayan Aziz Yıldırım, Divan Kurulu’nun "akil insanlar topluluğu" olduğunu hatırlattı. Kulübün gerçek sorunlarının konuşulması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Burada sadece birlik ve beraberlik mesajları vererek gerçek gündemi unutturamayız. Fenerbahçe’nin dertlerini masaya yatırmalıyız. Yönetim de bu konuşulanlardan ders almalı; ister uygularlar, ister uygulamazlar."

HABERİN ÖZETİ

Aziz Yıldırım, Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada Fenerbahçe'nin gerçek sorunlarını, mali durumunu ve kulüp içindeki yapılanmayı eleştirerek, 3 Temmuz sürecinin devam ettiğini belirtti.
Aziz Yıldırım, gerçek gündemin unutturulamayacağını ve Fenerbahçe'nin dertlerinin masaya yatırılması gerektiğini vurguladı.
Mevcut yönetimin mali tabloya dair açıklamalarına sert tepki göstererek, borcun iddia edildiği gibi olmadığını savundu ve 'Nerede o yalancılar?' diye sordu.
Sadettin Saran'a da seslenerek, kulüp içindeki yapılaşmaya dair uyarılarda bulundu ve Fenerbahçe'nin bir 'çürümüşlük' içerisinde olduğunu iddia etti.
Kulübün FETÖ'cüleri bünyesinden atması gerektiğini söyleyen Yıldırım, 3 Temmuz sürecinin Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya çalışanlar ile Fenerbahçe arasında yaşandığını ve bu sürecin henüz bitmediğini ifade etti.
Yakın zamanda geniş kapsamlı bir program yapacağını ve tüm konuları detaylıca açıklayacağını müjdeledi.
AZİZ YILDIRIM'DAN YENİ PROGRAM DUYURUSU

Yeni bir duyuru yapan Yıldırım, "Yakında bir program yapacağım ve orada uzun uzun konuşacağım." ifadelerini kullandı.

BORÇ TARTIŞMASI: "NEREDE O YALANCILAR?"

Mevcut yönetimin mali tabloya dair açıklamalarına sert tepki gösteren Yıldırım, borç miktarı üzerinden yönetimi hedef aldı. Yıldırım, borcun söylendiği gibi olmadığını iddia ederek: "Bu yönetim '100 milyon euroya yakın borç ödedik, borçları kapattık' diyor. Zamanında borcun 630 milyon euro olduğunu söylüyorlardı. Nerede o yalancılar?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"3 TEMMUZ DEVAM EDİYOR"

Konuşmasında Sadettin Saran’a da seslenen ve her şeyin açıkça anlatılması gerektiğini belirten Yıldırım, kulüp içindeki yapılaşmaya dair ciddi uyarılarda bulundu. Fenerbahçe’nin bir "çürümüşlük" içerisinde olduğunu savunan eski başkan, şunları kaydetti: "Fenerbahçe bu çürümüşlükten bir an önce arınmalıdır. Kulüp, FETÖ’cüleri bünyesinden atmalıdır. 3 Temmuz, sadece bir futbol meselesi değil, Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya çalışanlar ile Fenerbahçe arasında yaşanan bir mücadeledir. Bu süreç henüz bitmedi, 3 Temmuz devam ediyor. Hepimizin çok dikkatli olması ve bu konuda çalışması gerekiyor."

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
