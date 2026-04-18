Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Eğitimcilerden şiddete karşı ortak ses: 'Bu bir milli güvenlik meselesidir'

İstanbul Arnavutköy'de bir araya gelen yüzlerce eğitimci, son dönemde okullara ve öğretmenlere yönelik artan saldırıları protesto etti. Gıyabi cenaze namazı kılıp basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen üyeleri, "Sözün bittiği yerdeyiz" diyerek yetkililere acil önlem çağrısında bulundu.

Eğitimcilerden şiddete karşı ortak ses: 'Bu bir milli güvenlik meselesidir'
Siverek ve Kahramanmaraş’ta camiasını yasa boğan saldırıların ardından, eğitimciler Arnavutköy’de dev bir organizasyonla seslerini yükseltti. Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Arnavutköy Temsilciliği tarafından düzenlenen programa, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, sendika temsilcileri ve çok sayıda eğitimci katıldı.

DUALAR ŞEHİT EĞİTİMCİLER İÇİN EDİLDİ

Arnavutköy Taşoluk Camii’nde Cuma namazı sonrasında toplanan kalabalık, saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Duaların ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında duygusal anlar yaşandı.

"SÜREÇ BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Temsilcilik Başkanı Ayhan Kaval tarafından okunan basın açıklamasında, yaşanan saldırıların münferit olaylar olmadığına dikkat çekildi. Özellikle dijital dünyadan gelen tehditlerin altını çizen Kaval, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızı hedef alan dijital tehditlerin, şiddeti besleyen karanlık bir zemine dönüştüğünü görüyoruz. Bu tabloyu sadece bir asayiş sorunu değil, topyekûn bir milli meselesi olarak değerlendiriyoruz."

ÇÖZÜM İÇİN 5 KRİTİK MADDE

Eğitim camiası, okullarda can güvenliğinin sağlanması için hükümete ve ilgili bakanlıklara şu taleplerde bulundu:

Fiziki ve Dijital Güvenlik: Okulların hem kapılarındaki hem de dijital dünyadaki koruma kalkanları güçlendirilmeli.

Okul Polisi Uygulaması: Okullarda güvenliğin artırılması için "Okul Polisi" sistemi ivedilikle hayata geçirilmeli.

Sıkı Denetim: Çocukları şiddete yönlendiren dijital içerikler ve mecralar üzerinde tavizsiz bir denetim mekanizması kurulmalı.

Rehberlik ve Aile: Ailelerin bilinçlendirilmesi için rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılmalı.

Etkin Mücadele: Dijital mecralardan gelen tehditlere karşı devletin tüm organlarıyla kapsamlı bir savaş başlatılmalı.

Açıklama, şehit öğretmen ve öğrencilere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dilekleriyle son buldu. Eğitimciler, şiddetin her türlüsüne karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

