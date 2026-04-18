Siverek ve Kahramanmaraş’ta eğitim camiasını yasa boğan saldırıların ardından, eğitimciler Arnavutköy’de dev bir organizasyonla seslerini yükseltti. Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Arnavutköy Temsilciliği tarafından düzenlenen programa, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, sendika temsilcileri ve çok sayıda eğitimci katıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eğitimcilerden şiddete karşı ortak ses: 'Bu bir milli güvenlik meselesidir' Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların ardından eğitimciler Arnavutköy'de bir araya gelerek şiddete karşı seslerini yükseltti ve çözüm önerileri sundu. Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Arnavutköy Temsilciliği tarafından düzenlenen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, sendika temsilcileri ve çok sayıda eğitimci katıldı. Arnavutköy Taşoluk Camii'nde Cuma namazı sonrası toplanan kalabalık, saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Temsilcilik Başkanı Ayhan Kaval, yaşanan saldırıları münferit olaylar olarak görmediklerini ve dijital tehditlerin şiddeti beslediğini belirterek, bu durumu milli güvenlik meselesi olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Eğitim camiası, okullarda can güvenliğinin sağlanması için fiziki ve dijital güvenlik, okul polisi uygulaması, dijital içeriklerin sıkı denetimi, rehberlik ve aile bilinçlendirme hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve dijital mecralardan gelen tehditlere karşı etkin mücadele gibi 5 kritik talepte bulundu.

DUALAR ŞEHİT EĞİTİMCİLER İÇİN EDİLDİ

Arnavutköy Taşoluk Camii’nde Cuma namazı sonrasında toplanan kalabalık, saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Duaların ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında duygusal anlar yaşandı.

"SÜREÇ BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Temsilcilik Başkanı Ayhan Kaval tarafından okunan basın açıklamasında, yaşanan saldırıların münferit olaylar olmadığına dikkat çekildi. Özellikle dijital dünyadan gelen tehditlerin altını çizen Kaval, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızı hedef alan dijital tehditlerin, şiddeti besleyen karanlık bir zemine dönüştüğünü görüyoruz. Bu tabloyu sadece bir asayiş sorunu değil, topyekûn bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyoruz."

ÇÖZÜM İÇİN 5 KRİTİK MADDE

Eğitim camiası, okullarda can güvenliğinin sağlanması için hükümete ve ilgili bakanlıklara şu taleplerde bulundu:

Fiziki ve Dijital Güvenlik: Okulların hem kapılarındaki hem de dijital dünyadaki koruma kalkanları güçlendirilmeli.

Okul Polisi Uygulaması: Okullarda güvenliğin artırılması için "Okul Polisi" sistemi ivedilikle hayata geçirilmeli.

Sıkı Denetim: Çocukları şiddete yönlendiren dijital içerikler ve mecralar üzerinde tavizsiz bir denetim mekanizması kurulmalı.

Rehberlik ve Aile: Ailelerin bilinçlendirilmesi için rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılmalı.

Etkin Mücadele: Dijital mecralardan gelen tehditlere karşı devletin tüm organlarıyla kapsamlı bir savaş başlatılmalı.

Açıklama, şehit öğretmen ve öğrencilere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dilekleriyle son buldu. Eğitimciler, şiddetin her türlüsüne karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.