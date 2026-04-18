Eğitimcilerden şiddete karşı ortak ses: 'Bu bir milli güvenlik meselesidir'

Siverek ve Kahramanmaraş’ta eğitim camiasını yasa boğan saldırıların ardından, eğitimciler Arnavutköy’de dev bir organizasyonla seslerini yükseltti. Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Arnavutköy Temsilciliği tarafından düzenlenen programa, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, sendika temsilcileri ve çok sayıda eğitimci katıldı.
Arnavutköy Taşoluk Camii’nde Cuma namazı sonrasında toplanan kalabalık, saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Duaların ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında duygusal anlar yaşandı.
Temsilcilik Başkanı Ayhan Kaval tarafından okunan basın açıklamasında, yaşanan saldırıların münferit olaylar olmadığına dikkat çekildi. Özellikle dijital dünyadan gelen tehditlerin altını çizen Kaval, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızı hedef alan dijital tehditlerin, şiddeti besleyen karanlık bir zemine dönüştüğünü görüyoruz. Bu tabloyu sadece bir asayiş sorunu değil, topyekûn bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyoruz."
Eğitim camiası, okullarda can güvenliğinin sağlanması için hükümete ve ilgili bakanlıklara şu taleplerde bulundu:
Fiziki ve Dijital Güvenlik: Okulların hem kapılarındaki hem de dijital dünyadaki koruma kalkanları güçlendirilmeli.
Okul Polisi Uygulaması: Okullarda güvenliğin artırılması için "Okul Polisi" sistemi ivedilikle hayata geçirilmeli.
Sıkı Denetim: Çocukları şiddete yönlendiren dijital içerikler ve mecralar üzerinde tavizsiz bir denetim mekanizması kurulmalı.
Rehberlik ve Aile: Ailelerin bilinçlendirilmesi için rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılmalı.
Etkin Mücadele: Dijital mecralardan gelen tehditlere karşı devletin tüm organlarıyla kapsamlı bir savaş başlatılmalı.
Açıklama, şehit öğretmen ve öğrencilere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dilekleriyle son buldu. Eğitimciler, şiddetin her türlüsüne karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.