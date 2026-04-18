Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu 2026'da, gazetecilere yaptığı açıklamada, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) Antalya'da düzenleyeceklerini hatırlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Enerjide yeni dönem: Bakan Kurum’dan 700 milyon kişiyi ilgilendiren çağrı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) Antalya'da düzenleyeceğini duyurdu. COP31, tüm dünyanın, halkların ve devletlerin katılımıyla, kimsenin geride bırakılmadığı, sonuç odaklı bir konferans olarak gerçekleştirilecek. Konferansta diyalog, uzlaşı ve aksiyon üzerine odaklanılacak. Küresel düzeyde hala 700 milyon insanın elektriğe ulaşamadığı ve 2 milyar insanın ilkel ısınma kaynakları kullandığı vurgulanacak. Yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, sıfır atık, iklim dirençli şehirler, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yapay zeka gibi konular gündeme taşınacak. Enerji krizinin tekrarlanmaması ve halkların eylem beklentisinin karşılanması hedefleniyor.

Antalya'dan 196 ülkenin, ülke liderlerinin, bakanların katılımıyla tüm dünyaya mesajlar vermek istediklerini belirten Kurum, kimsenin geride bırakılmadığı bir süreci yürütmek istediklerini kaydetti.

Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar herkesin içinde yer aldığı bir COP31 düzenleyeceklerini, halkların ve devletlerin de kendilerinden beklentisinin bu olduğunu ifade eden Kurum, sonuç odaklı bir konferans istediklerini vurguladı.

COP31'in, 3 temel sacayağı olan diyalog, uzlaşı ve aksiyon üzerine odaklandığını aktaran Kurum, "Her ülkenin kendi kendine yeten bir anlayış ile büyümesini istiyoruz. Dünyada hala 700 milyon insanın elektriğe ulaşamadığını görüyoruz. 2 milyar insanın da yine ilkel ısınma kaynakları ile ısındığını görüyoruz. Bir tarafta maalesef gıda krizi ile karşı karşıya olmuş toplumlar var. Dolayısıyla yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, sıfır atık, iklim dirençli şehirler, sanayide ve ekonomide yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yapay zeka gibi birçok konuyu gündeme taşıyacağız." dedi.

Önceki dönem COP başkanları ile uyum içerisinde süreci yürüteceklerini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Rusyalı dostlarımızla süreci yakından takip ediyoruz. Her ülkenin beklentisini biliyoruz. Bu beklentiler çerçevesinde ortak mutabakat zemininde bir araya geleceğiz. Gerek Rus boru hattında gerek fosil yakıtların azaltılması noktasında gerek de yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması konusunda temiz enerjiye ulaşmak zorundayız. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı enerji krizini bir daha yaşamak istemiyoruz. Çünkü bu manada artık halklar bizden netice istiyor. Söz değil eylem istiyor. bunu başarılı şekilde uygulamak istiyoruz. Geleceğin COP'u olsun istiyoruz."