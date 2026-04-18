Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Enerjide yeni dönem: Bakan Kurum’dan 700 milyon kişiyi ilgilendiren çağrı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gerek Rus boru hattında gerek fosil yakıtların azaltılması noktasında gerek de yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması konusunda temiz enerjiye ulaşmak zorundayız." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Enerjide yeni dönem: Bakan Kurum'dan 700 milyon kişiyi ilgilendiren çağrı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 12:22

Çevre, Şehircilik ve Bakanı , Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2026'da, gazetecilere yaptığı açıklamada, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) Antalya'da düzenleyeceklerini hatırlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) Antalya'da düzenleyeceğini duyurdu.
COP31, tüm dünyanın, halkların ve devletlerin katılımıyla, kimsenin geride bırakılmadığı, sonuç odaklı bir konferans olarak gerçekleştirilecek.
Konferansta diyalog, uzlaşı ve aksiyon üzerine odaklanılacak.
Küresel düzeyde hala 700 milyon insanın elektriğe ulaşamadığı ve 2 milyar insanın ilkel ısınma kaynakları kullandığı vurgulanacak.
Yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, sıfır atık, iklim dirençli şehirler, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yapay zeka gibi konular gündeme taşınacak.
Enerji krizinin tekrarlanmaması ve halkların eylem beklentisinin karşılanması hedefleniyor.
Antalya'dan 196 ülkenin, ülke liderlerinin, bakanların katılımıyla tüm dünyaya mesajlar vermek istediklerini belirten Kurum, kimsenin geride bırakılmadığı bir süreci yürütmek istediklerini kaydetti.

Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar herkesin içinde yer aldığı bir COP31 düzenleyeceklerini, halkların ve devletlerin de kendilerinden beklentisinin bu olduğunu ifade eden Kurum, sonuç odaklı bir konferans istediklerini vurguladı.

"DÜNYADA HALA 700 MİLYON İNSANIN ELEKTRİĞE ULAŞAMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

COP31'in, 3 temel sacayağı olan diyalog, uzlaşı ve aksiyon üzerine odaklandığını aktaran Kurum, "Her ülkenin kendi kendine yeten bir anlayış ile büyümesini istiyoruz. Dünyada hala 700 milyon insanın elektriğe ulaşamadığını görüyoruz. 2 milyar insanın da yine ilkel ısınma kaynakları ile ısındığını görüyoruz. Bir tarafta maalesef gıda krizi ile karşı karşıya olmuş toplumlar var. Dolayısıyla , iklim değişikliği, sıfır atık, iklim dirençli şehirler, sanayide ve ekonomide yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yapay zeka gibi birçok konuyu gündeme taşıyacağız." dedi.

Önceki dönem COP başkanları ile uyum içerisinde süreci yürüteceklerini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Rusyalı dostlarımızla süreci yakından takip ediyoruz. Her ülkenin beklentisini biliyoruz. Bu beklentiler çerçevesinde ortak mutabakat zemininde bir araya geleceğiz. Gerek Rus boru hattında gerek fosil yakıtların azaltılması noktasında gerek de yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması konusunda temiz enerjiye ulaşmak zorundayız. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı enerji krizini bir daha yaşamak istemiyoruz. Çünkü bu manada artık halklar bizden netice istiyor. Söz değil eylem istiyor. bunu başarılı şekilde uygulamak istiyoruz. Geleceğin COP'u olsun istiyoruz."

ETİKETLER
#murat kurum
#iklim değişikliği
#yenilenebilir enerji
#Antalya Diplomasi Forumu
#Cop31
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.