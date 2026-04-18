Hakan Fidan’dan sert mesaj: Sistemin babası kendi kurallarına uymuyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Biz alışageldik sistemin kendi yolunda gitmesini beklersek önce bir savaş, sonra bir yıkım göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Hakan Fidan’dan sert mesaj: Sistemin babası kendi kurallarına uymuyor!
Hakan Fidan'dan sert mesaj: Sistemin babası kendi kurallarına uymuyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ADF2026 HostTALK'ta yaptığı konuşmada diplomasinin günümüzdeki önemini vurgulayarak, uluslararası sistemdeki mevcut durumu ve İsrail'in bölgedeki eylemlerini değerlendirdi.
Fidan, uluslararası sistemde ulus devletlerin daha fazla önem taşıdığını ve devletler için diplomasinin kritik hale geldiğini belirtti.
Mevcut sistemin kendi yolunda gitmesini beklemenin önce bir savaş, sonra bir yıkım getireceğini ifade etti.
İsrail'in kendi güvenliğinden çok daha fazla toprak peşinde koştuğunu söyledi.
İsrail'in Avrupa ve ABD'den büyük destek aldığını, bunun da işleri karmaşıklaştırdığını dile getirdi.
AB'nin kurumsal olarak bir araya gelip İsrail'in faaliyetlerini kısıtlama konusunda bir duruş sergilemediğini eleştirdi.
2. Dünya Savaşı sonrası yeni dünya düzeninin lideri olan ABD'nin, zamanla bu sistemin kendi kurallarına uymamaya başladığını iddia etti.
"Bugün yaşadığımız çağda her zaman olduğundan daha önemli ve diplomasiye daha çok ihtiyaç duyuluyor.

Biz artık uluslararası sistemde ulus devletlerin daha fazla önem taşıdığını görüyoruz. Bu açıdan devletler için diplomasi çok daha önemli.

Hakan Fidan’dan sert mesaj: Sistemin babası kendi kurallarına uymuyor!

Biz alışageldik sistemin kendi yolunda gitmesini beklersek önce bir savaş, sonra bir yıkım göreceğiz.

İsrail kendi güvenliğinin peşinde koşmuyor, daha fazla toprak peşinde koşuyor.

Hakan Fidan’dan sert mesaj: Sistemin babası kendi kurallarına uymuyor!

İşi daha karmaşık hale getiren şu: İsrail; Avrupa ve ABD’den müthiş bir destek alıyor.

Bölgesel ülkeler de yeni bir uyanışın şafağındalar. İsrail’in bölgesel tehdit oluşturduğunu biliyorlar.

Hakan Fidan’dan sert mesaj: Sistemin babası kendi kurallarına uymuyor!

AB kurumsal olarak bir araya gelip kendi gücünü kullanarak, İsrail’in faaliyetlerini kısıtlamak konusunda bir duruş sergilemiyor.

2. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD, yeni dünya düzeninin lideri oldu ama sonraki dönemde yeni sistemin babası sistemin kendisine uymamaya başladı."

