Editor
 | Onur Kaya

Zonguldak'ta feci kaza: Biri ağır 12 kişi yaralı

Zonguldak'ta karşı yönlerden gelen otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada biri ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 02:36
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 02:48

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Kaza, Deli Hakkı köyü mevkisinde meydana geldi.
Kazada işçi servisi ve otomobil çarpıştı.
İşçi servisinde 8, otomobilde 4 kişi yaralandı.
Otomobil sürücüsü Tuncay K. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Tuncay K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Deli Hakkı köyü mevkisinde Ormanlı istikametinde seyreden Cengiz E. (40) idaresindeki 67 AFV 442 plakalı işçi servisi ile karşı yönden gelen Tuncay K. (42) yönetimindeki 67 AAG 568 plakalı otomobil çarpıştı.

12 KİŞİ YARALANDI

Kazada işçi servisindeki 8 kişi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Tuncay K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tuncay K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

